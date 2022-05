Precisamos fortalecer o nosso ecoturismo

O contato com a com a natureza está cada vez mais em alta na preferência dos turistas e, com o potencial do Amazonas, só temos a ganhar com essa preferência. Mas, para que isso ocorra, ainda temos que percorrer um caminho de mais trabalho e divulgação do nosso Estado como destino turístico para os apreciadores da Floresta Amazônica.

Considerada uma das sete maravilhas do mundo, a nossa floresta é o lugar mais favorável para quem gosta de natureza, devido aos seus encantos, que são muitos e é até injusto enumerar apenas alguns. Mas, aqui, temos verde, água e os mais encantadores animais em abundância.

Por conta desse diferencial, o Amazonas precisa “surfar mais no banzeiro” do ecoturismo. Além de maior divulgação, precisamos investir em estradas, portos, aeroportos, rede hoteleira e no sistema de saúde dos municípios com potencial como, por exemplo, Presidente Figueiredo, Novo Airão, Maués, São Gabriel da Cachoeira, Barcelos, Parintins, na própria capital Manaus e em tantas outras cidades.

Em 2020, o ecoturismo movimentou, no mundo, US$ 176 bilhões, segundo a empresa de pesquisa Million Insights. Desse valor, a estimativa é de que a contribuição do Brasil para essa prática turística foi de US$ 80 milhões, uma participação ainda “tímida”, mesmo com tanto potencial.

Não podemos desperdiçar o nosso potencial para o ecoturismo. Vamos tornar nosso maior tesouro, a biodiversidade, fonte de emprego, renda e desenvolvimento para o Estado. Temos de tornar o Amazonas mais atrativo e é por isso que confio no turismo como melhoria de vida para o povo amazonense

Pelo fortalecimento do ecoturismo no Amazonas, Turismo eu Acredito!