O Uruguai e o enoturismo

Estamos no auge do período das férias e essa frase “Turismo Eu Acredito” é dedicada especialmente aos turistas apreciadores de vinho e que têm interesse no enoturismo. Para quem curte a experiência, Punta Del Leste, no Uruguai, é uma boa modalidade.

A região do entorno do balneário é famosa pelas vinícolas modernas, restaurantes e hotéis aconchegantes, organização e, claro, pela produção de uvas, que já renderam ao Uruguai premiações mundo afora. Já estive lá e pude ver e apreciar de perto vinhos produzidos a partir de uvas tannat, cabernet franc, syrah, entre outras.

O enoturismo no Uruguai é destaque de impressionar. Conhecer as vinícolas, os vinhedos e degustar os mais diversos vinhos é uma experiência única. Mas vou logo avisando que para conhecer Punta del Leste e as vinícolas dos arredores, são necessários, pelo menos, quatro dias. Ah! só lembrando: as visitas às vinícolas precisam ser agendadas.

O turismo está em toda parte e o Uruguai tem aproveitado todas as oportunidades para fortalecer o setor como matriz econômica. O país “hermano” tem investido em promoção como destino turístico, infraestrutura, tecnologia e o principal, tem valorizado e investido na indústria turística.

Pelo exemplo que o Uruguai dá no turismo, Turismo Eu Acredito!