O Brasil precisa ser reconstruído, não destruído

Os ataques contra os Três Poderes da República Brasileira em Brasília, no último domingo, acendem o sinal de alerta no país. A situação é preocupante, representa ameaça à democracia e o respeito a nossa Constituição. Para piorar, comprometem a imagem do Brasil mundo afora, o que reflete diretamente nos mais diversos setores da economia nacional, como o turismo.

Veementemente, acredito que toda manifestação é válida e todos têm o direito de manifestar suas próprias opiniões, mas depredar o patrimônio público, agir com violência, desrespeitar a democracia e atuar de forma criminosa por questões políticas é inconcebível. A “conta” de todo esse acontecimento vai chegar para nós brasileiros, pois teremos de arcar com o prejuízo causado

por extremistas, que se dizem “patriotas”, não aceitam o resultado das urnas e não respeitam as instituições democráticas.

Com essa instabilidade e grande sentimento de insegurança, quais garantias de tranquilidade ofereceremos aos visitantes? Que imagem vamos passar ao turista estrangeiro? Fico triste e apreensivo com toda essa situação, mas é hora de colocarmos as diferenças políticas de lado e olhar pelo bem do nosso país. Já tivemos tantos percalços com a pandemia da Covid-19, que casou grandes perdas sociais e econômicas, que não é justo com nosso povo que esse “vírus”do extremismo se alastre. O presidente Lula foi eleito de forma legítima e isso precisa ser respeitado!

Destaco que, durante as reuniões da equipe de transição do Governo Lula, vi de perto as grandes dificuldade que teremos nos próximos anos. Afirmo que o sentimento que lá impera é o da reconstrução nacional. Quem ousar tentar acabar com a soberania de nosso país e a sua democracia, merece punição, até porque é tempo de união, não de destruição . Precisamos avançar e não retroceder.

Por um Brasil SEMPRE DEMOCRÁTICO tu e NUNCA GOLPISTA, Turismo Eu Acredito!