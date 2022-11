Manaus está fora da Black Friday das companhias aéreas

Estava animado com a chegada da Black Friday e até planejava uma viagem de lazer, mas confesso que fiquei desapontado com as “promoções” de passagens aéreas. Acessei o site das principais companhias e, embora todas anunciem super descontos, Manaus, infelizmente, não está na rota das empresas. Ou seja, estamos de fora da “mega campanha”.



A Latam diz ter as melhores ofertas da Black Friday, inclusive no site da empresa há um campo para assinalar com vários destinos turísticos, mas faltou Manaus. A Gol está com o Feirão Gol, mas os bilhetes promocionais para cá não existem. A “Azul Friday”, da Azul Linhas Aéreas, também não tem nenhuma novidade para cá.

É lamentável que Manaus, um dos principais destinos turísticos do mundo, uma das capitais brasileiras integrante do Mapa do Turismo nacional e o coração da Amazônia, não faça parte da Black Friday da aviação. Isso é frustrante tanto para quem mora aqui quanto para o turista que tem pretensão de conhecer Manaus e todas as belezas amazônicas, já que não há promoção de bilhete de entrada ou saída de Manaus.

Com isso, faço um apelo para que as companhias aéreas “olhem” para Manaus com mais atenção, que a nossa cidade esteja na Black Friday e em outras promoções rotineiras. Muita gente de “fora” tem interesse em vir a Manaus e nós, que vivemos aqui, também queremos conhecer outros Estados e países, mas a alta nos preços das passagens para cá e a partir daqui freiam os nossos planos e interferem no turismo, infelizmente, embora tenhamos interesse em voar.

Pela inclusão de Manaus na Black Friday das companhias aéreas, Turismo Eu Acredito!