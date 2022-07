Manaus deixa de garantir mais um voo internacional direto

Mais uma vez, Manaus ficou para trás quando assunto é pouso e decolagem de voos internacionais diretos a partir do Aeroporto Internacional Eduardo Gomes. Desta vez, perdemos um voo para Belém, que além do já tradicional Lisboa-Belém, agora também contará com o voo Caiena (Guiana Francesa) - Belém.

Já há quatro voos autorizados para este mês e agosto dentro da oferta regular de serviço, realizados pela companhia aérea francesa Air France. Quem decidir partir de Belém para Caiena, terá mais opções de rotas para chegar Paris, pois há voos regulares da Guiana para a capital francesa, que duram, em média, 11 horas e 21 minutos.

Certo é o Pará, que luta para ampliar a conectividade com outros países. Essas alianças, sem dúvidas, favorecem o turismo e possibilitam a entrada de passageiros internacionais no país em um tempo mais curto. Enquanto isso, o Amazonas está “comendo poeira”, pois já perdemos voos diretos para Miami e Portugal e, atualmente, contamos apenas com voo internacional direto para o Aeroporto Internacional Tocumen, no Panamá, que serve de hub para demais países da América do Sul, Caribe e América do Norte.

Como sempre digo, Manaus tem tudo para ser a porta de entrada do Brasil para turistas estrangeiros, mas para isso, o Poder Público precisa traçar planos atrativos e se articular junto às companhias aéreas internacionais, divulgar mais o Estado como destino turístico no exterior e, assim, impulsionar o turismo local. Temos um aeroporto com plena capacidade para ser ponto de conexão com vários países do mundo. Só precisamos de mais boa vontade dos nossos gestores.

Por maior conectividade do Amazonas com o mundo, Turismo Eu Acredito!