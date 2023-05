Let’s go turistar em Manaus, no Safari Amazônico

Na lista de quem quer turistar por Manaus e estar mais perto da natureza, o Safari Amazônico é mais do que uma boa pedida, é uma “parada” obrigatória. Em apenas um dia, podemos ver com nossos próprios como é viver na Amazônia, em um passeio no qual podemos praticar o turismo de base comunitária, o etnoturismo e o ecoturismo, os pontos fortes do turismo da nossa região.

O passeio inicia por volta de 9h, no Porto de Manaus, de onde sai um barco que nos leva a quatro destinos. A primeira parada é um bom banho no Rio Negro, que nos possibilita nadar com os botos (os animais não vivem em cativeiro. Bom lembrar, viu?!). Na sequência, o barco segue direto para um dos principais pontos turísticos da capital amazonense, o Encontro das Águas, onde acontece o “encontro” dos rios Negro e Solimões. É uma cena impressionante.

A terceira parada é uma visita a uma comunidade ribeirinha, que vive em flutuantes, onde podemos conhecer as “casas sobre águas” e, até mesmo, fazer uma pesca rápida. Aí, tem a pausa para o almoço, em um restaurante flutuante e, por fim, a visitação a uma tribo indígena que vive à beira do rio, na qual os indígenas fazem apresentação de dança e canto, “pintam” os turistas, e apresentam as suas artes e como vivem.

Após as “paradas”, por volta das 15h30, o barco retorna ao Porto de Manaus. O Safari Amazônico vale muito a pena e para viver essa experiência, a dica é buscar uma agência de viagem e adquirir um pacote, que, inclusive, inclui o acompanhamento de guias de turismo. Isso é muito importante. Ah! Não esqueçam de levar uma máquina fotográfica ou os telefones celulares “carregados”, pois o passeio rende bons registros.

Pela experiência de viver o Safari Amazônico, Turismo Eu Acredito!