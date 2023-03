Let’s go turistar em Manaus, no Parque do Mindu?

Localizado no bairro do Parque 10, o Parque do Mindu é um espaço de lazer e de contato puro com a natureza e, claro, uma boa pedida para se turistar em Manaus. O parque é um pedacinho de floresta que se mistura com a “cidade grande”, o que o torna uma parada obrigatória no roteiro dos turistas.

Lá, encontramos muito “verde”, várias árvores nativas, espaços para trilhas (por sinal, bem sinalizadas) e quando damos sorte, ao percorrermos o parque, podemos até mesmo avistar alguns animais como pacas, preguiças e algumas espécies de primatas, como o sauim-de-coleira. É a natureza pulsando na Zona Centro-Sul de Manaus, uma área residencial e comercial da cidade.

O Parque do Mindu conta, ainda, com uma boa infraestrutura, na qual está um anfiteatro, academia ao ar livre, playground para as crianças, estacionamento, banheiros e um café regional, onde podemos tomar um bom suco de cupuaçu e comer um x-caboquinho especial. É uma dica que vale não apenas para os turistas, mas também para os próprios manauaras que curtem o contato com a natureza, sem ter de se deslocar para longe.

O acesso ao Mindu é fácil. Podemos chegar lá de carro e de ônibus, então não há desculpa para conhecer um pouco mais desse espaço valioso. Ah! O parque funciona de terça-feira a domingo, de 7h às 17h, e a entrada é gratuita. Dá uma passada lá!

Eu indico o Parque do Mindu como um bom local para se turistar e, por isso, Turismo Eu Acredito!