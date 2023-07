Destaque: Amazonas na lista dos “100 lugares para se conhecer”

Mais uma vez o Amazonas está em evidência. O nosso Estado figura entre os destaques da publicação “100 lugares para se conhecer”, do jornal Folha de São Paulo. Essa indicação, sem dúvida, reforça o potencial turístico que temos e é mais um motivo de orgulho para o turismo amazonense. Temos que comemorar!

A publicação indica quatro locais para se turistar por aqui e que rendem boas aventuras e impressionam por suas belezas. Entre os destinos imperdíveis que nos colocaram nessa ilustre lista estão o Parque Nacional do Jaú, em Novo Airão, o Pico da Neblina, em São Gabriel da Cachoeira, o Encontro das Águas, em Manaus, e o convidativo Festival Folclórico de Parintins, realizado no município que leva o mesmo nome do espetáculo promovido por Caprichoso e Garantido.

Nesses destinos, há várias práticas turísticas, como o ecoturismo, além dos turismos de lazer, sol e praia, de eventos, gastronômico, etnoturismo, entre outros. Conhecer esses lugares é estabelecer uma conexão única com a natureza, belezas naturais e riqueza cultural somente encontrada no coração da Amazônia.

Estar nos “100 lugares para se conhecer” representa muito à indústria turística local, uma vez que a Folha de São Paulo tem grande alcance e é mais uma oportunidade de turistas brasileiros, e até mesmo estrangeiros, terem acesso ao que podemos oferecer. Vale a pena conferir a lista e todas as sugestões de destinos para se conhecer, mas como bom amazonense que sou e como sempre “puxo a sardinha e o jaraqui para a nossa brasa”, o Amazonas é o melhor lugar do mundo para se viver a experiência do turismo.

Pelo amazonas como o melhor lugar do mundo para se turistar, Turismo Eu Acredito!