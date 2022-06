WhatsApp irá permitir transferir conversas do Android para iPhone

O WhatsApp permitirá que seus usuários transfiram bate-papos, fotos, vídeos e mensagens de voz do Android para o iPhone por meio do aplicativo Move to iOS da Apple.

Antes dessa atualização, os usuários da rede social só podiam optar por transferir as conversas do iPhone para o Android. A capacidade de transferir dados do WhatsApp do Android para o iPhone estará disponível para todos os usuários da rede social na próxima semana.

“Estamos adicionando ao WhatsApp a capacidade de alternar com segurança entre telefones e transferir seus bate-papos, fotos, vídeos e mensagens de voz entre Android e iPhone, mantendo a criptografia de ponta a ponta”, disse Mark Zuckerberg Grid, CEO da Meta, no Facebook.

Ele acrescentou: "Este é um recurso muito necessário. Introduzimos o switch iPhone/Android no ano passado e agora estamos adicionando Android/iPhone também."

Esse novo recurso está disponível apenas em iPhones novos ou com redefinição de fábrica.