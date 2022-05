WhatsApp atualiza e agora poderá sair dos grupos sem ser notado

De acordo com o WABetaInfo, o WhatsApp está trabalhando em um recurso que permitirá aos usuários sair de um grupo sem que todos os membros sejam notificados. Aparentemente, apenas os administradores do grupo serão notificados de que os membros não pertencem mais ao grupo.

