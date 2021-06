WhatsApp anuncia lançamento de recursos 'modo sumiço' e 'veja um vez só'

O WhatsApp anunciou nesta quinta-feira (3), que deve trazer ao menos três novidades em muito breve para o aplicativo. Duas delas estão relacionadas ao conteúdo das mensagens enviadas e se chamam “modo sumiço” e “veja uma vez só”.

Segundo o dono da plataforma, Mark Zuckerberg, o modo sumiço permitirá ao usuário fazer com as conversas desapareçam dos celulares após determinado período do envio. A opção está disponível desde o ano passado, mas para ativá-la, é necessário ir de conversa em conversa.

Com o aprimoramento, Zuckerberg afirma que o usuário poderá usar o recurso em todas as conversas r grupos, se quiser tornar tudo temporário.

O modo “veja só uma vez”, vai além e apaga as mensagens assim que as mesmas são visualizadas pelo destinatário, como uma espécie de conteúdo autodestrutivo. Para Mark, os recursos vão ampliar a confidencialidade e a privacidade das conversas.

E a terceira novidade é a possibilidade de usar os a conta do aplicativo em até quatro aparelhos diferentes: “Tem sido um grande desafio técnico fazer com que todas as suas mensagens e conteúdo sincronizem corretamente entre os dispositivos, mesmo quando a bateria do telefone acaba, mas resolvemos isso e estamos ansiosos para lançá-lo em breve!”, escreveu o fundador do Facebook.