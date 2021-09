Telegram zomba de WhatsApp por "nova função" ultrapassada

A rivalidade entre o Telegrama e o WhatsApp já é de conhecimento de todos, e às vezes gera algumas interações divertidas e afiadas entre os administradores das redes sociais da plataformas. A de agora, foi um anúncio feito pelo WhatsApp sobre uma “nova função” que acabou rendendo um comentário do Telegram que diz “em que ano estamos?”, insinuando que a rival está ultrapassada.

O novo recurso anunciado pelo Facebook é a migração dos chats entre IPhone e Android, no entanto, a função não foi totalmente colocado em prática, visto que ainda só pode ser realizado de iOS para Android. Além de que, está disponível para celulares da empresa Samsung.

Neste momento, o Telegrama aproveitou para lembrar os usuários do WhatsApp que seu app já tem esta função disponível para todos os dispositivos, incluindo de iOS para Android, e vice-versa, com todos os dados podendo ser transferidos.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.