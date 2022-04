Saiba o que pode mudar com Elon Musk como dono do Twitter

Na nova ideia, o selo será usado para distinguir perfis reais (pertencentes a uma pessoa) de bots que espalham mensagens automatizadas, discursos de ódio, fake news etc. Para isso, as pessoas terão que abrir mão de seus pseudônimos e usar seus nomes reais nas contas.

Analistas veem outra medida proposta por Musk como menos controversa: uma eventual mudança no funcionamento do selo de verificação.

De acordo com esses especialistas, a posse do Twitter estar com alguém como Musk ajudará a rede social a crescer e colocá-la em novas áreas e negócios, além de esquentar a "guerra" que já existe com os rivais.

O fundador e CEO da Tesla e SpaceX, Elon Musk, finalmente conseguiu fechar negócio e comprar o Twitter por US$ 44 bilhões. Mas isso levantou muitos questionamentos de usuários e especialistas sobre o que estar por vir com Musk como dono da rede social.

