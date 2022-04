Elon Musk compra Twitter por US$ 44 bilhões

Elon Musk é o novo dono do Twitter depois que o conselho da rede social aceitou uma oferta do chefe da Tesla no valor de US$ 44 bilhões. A negociação de ações nas redes sociais está suspensa.

A Bolsa de Valores de Nova York e o Índice de Tecnologia Nasdaq suspenderam hoje as listagens do Twitter no mercado de ações pendentes de "notícias", segundo a agência Efe, quando o título foi avaliado em cerca de 5,5%.

O fundador da Tesla e homem mais rico do mundo, Elon Musk, ofereceu inicialmente US$ 43 bilhões pela empresa este mês e depois disse que tinha US$ 46,5 bilhões pela aquisição.

Em um comunicado de imprensa divulgado hoje, a rede social com sede em San Francisco, Califórnia, também anunciou que se retirará da bolsa de valores após a aquisição de Elon Musk, mantendo o status da empresa em aberto.

O presidente executivo do Twitter, Parag Agrawal, disse que a rede social "tem um propósito e relevância para impactar o mundo inteiro" e expressou "orgulho" de sua equipe e "do trabalho que nunca foi tão importante"".

Elon Musk disse: "A liberdade de expressão é fundamental para o funcionamento da democracia, e o Twitter é um mercado digital para discutir questões vitais para o futuro da humanidade".

"Também quero tornar o Twitter open-source fornecendo novos recursos para o produto, tornando os algoritmos open source para aumentar a confiança, derrotando 'bots' (perfis falsos) de 'spam' (mensagens não solicitadas) e verificando a identidade de todos Melhor do que nunca ”, acrescentou o CEO da SpaceX.

No dia 14 de abril, o Twitter anunciou em comunicado aos reguladores que Musk, atualmente o maior acionista individual da empresa, propôs comprar as ações restantes da rede social ao preço de US$ 54,20 por ação, oferta avaliada em mais de US$ 43 bilhões.

O milionário tem sido um crítico do Twitter, em grande parte porque entende que a empresa não adere aos princípios de liberdade de expressão.

Musk se descreve como um "absolutista da liberdade de expressão", mas também é conhecido por bloquear outros usuários do Twitter que questionam ou discordam dele.