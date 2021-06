Rússia fornecerá satélite totalmente moderno para o Irã

Um jornal citou que funcionários atuais ou anteriores nos Estados Unidos ou no Oriente Médio, explicando que os satélites Kanopus-V equipados com câmeras de alta resolução permitirão ao Irã monitorar as instalações de seus oponentes no Oriente Médio.

A informação foi divulgada poucos dias antes da cúpula entre o presidente russo Vladimir Putin e seu presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, programada para ser realizada em Genebra em 16 de junho, a primeira visita de Biden ao exterior desde que assumiu o cargo em janeiro. Esta pode ser outra reclamação de Washington a Moscou, e a lista inclui alegações de interferência eleitoral ou pirataria de computador.

O Washington Post afirmou que o lançamento do satélite pode ocorrer nos próximos meses. Este é o resultado de muitas visitas à Rússia pelos líderes do Corpo da Guarda Revolucionária Iraniana, uma unidade de elite das forças armadas da República Islâmica.

Embora não tenha os recursos de satélites dos EUA, o Irã pode usar Kanopus-V para monitorar locais específicos, o que levantou preocupações sobre o compartilhamento de informações com o Iêmen, Iraque ou Líbano e outras preocupações sobre o desenvolvimento de aeronaves não tripuladas.

O Washington Post também apontou que os treinadores russos estão treinando equipes para usar o satélite em uma instalação perto de Karaj, no norte do Irã. A compra deste satélite permitirá a Teerã ter capacidades de vigilância mais fortes sobre o Golfo, as bases israelenses e a presença militar dos EUA no Iraque.