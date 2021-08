Processo de Blue Origin faz NASA suspender contrato com SpaceX

Depois que a Blue Origin, de Jeff Bezos, entrou com um processo no tribunal, a NASA decidiu suspender o contrato de US $ 2,9 milhões da SpaceX para construir equipamentos para a missão Artemis à lua.

A NASA deveria ter selecionado duas empresas para ajudá-las a desenvolver o equipamento necessário para a próxima missão espacial e concedido o contrato exclusivamente à SpaceX.

Irritado com a decisão, a Blue Origin processou a NASA e exigiu mudanças nos critérios de seleção. A NASA agora está dizendo à Reuters que trabalhará com o Departamento de Justiça para "revisar os detalhes do caso" e admitir que espera que o caso seja resolvido o mais rápido possível.

O juiz analisará o documento no dia 14 de outubro, e uma decisão será tomada logo em seguida.