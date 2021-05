Podem existir vulcões submersos ativos em uma das luas de Júpiter

Isso está sendo especulado há décadas. De acordo com o artigo divulgado pela NASA, comparado com outra lua de Júpiter, Io, é claramente vulcânica. Mas apesar disso, óbvio que, Europa está bem mais distante que Io, de seu planeta hospedeiro.

Pesquisadores encontraram algumas provas de que uma das 79 luas de Júpiter, Europa, possui um oceano por dentro da superfície rochosa, debaixo de sua crosta congelada externa. Com os novos estudos e modelagens feitas no computador feitas por esses cientistas, apontam que uma atividade vulcânica pode ter acontecido no fundo do mar de Europa no passado, um pouco recente, e que pode até estar ocorrendo ainda.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.