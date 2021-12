NASA compartilhou mais uma 'selfie' do rover Curiosity em Marte

A NASA compartilhou uma nova imagem do Curiosity, desta vez é uma ‘selfie’ do Rover e a paisagem de Marte com vários detalhes interessantes.

A fotografia é formada por 81 fotografias individuais tiradas pelo Mars Hand Lens Imager, um equipamento instalado no final do braço do robalinho Curiosity. As imagens foram captadas no dia 20 de novembro, durante a exploração do rover na cratera Gale de Marte.

O objetivo do rover Curiosity é se certificar de que Marte já tenha sito habitado por alguma forma de vida antes. Confira a imagem: