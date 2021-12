Messenger está testando função para pagar contas

Esta funcionalidade veio para acabar com as dificuldades em dividir ou receber dinheiro de volta em contas de reuniões em grupo, despesas de casa ou até na renda mensal, diz o comunicado da empresa.

A função é gratuita para todos os usuários do Facebook Messenger mas, no momento, está disponível somente para usuários que vivem nos Estados Unidos. A função foi criada para fazer parte do Facebook Pay da empresa.

