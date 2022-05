Já imaginou como é ouvir um buraco negro? A NASA fez um vídeo para mostrar

É claro que, dado que os buracos negros habitam o vácuo do espaço, dificilmente ouvimos qualquer som, mas ainda assim nos dá uma ideia de como são as vibrações.

Agora, de acordo com o CNet, a NASA conseguiu fazer as mudanças necessárias para que possamos ouvir o som sinistro, aterrorizante e misterioso dos buracos negros, localizados no aglomerado de galáxias de Perseu.

