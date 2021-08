Instagram vai remover uma das funções mais usadas dos Stories

O Instagram destacou que a partir de 30 de agosto não oferecerá mais gestos de arrastar e destacou que o novo formato visa "simplificar a experiência de criação de Stories". Observe que esse recurso de "adesivo" foi testado pelo Instagram no início do verão e as redes sociais comprovaram claramente a utilidade desses "adesivos".

O Instagram confirmou ao The Verge que planeja remover a opção de arrastar os Stories para acessar "links". Em vez disso, as redes sociais começarão a usar "adesivos" e, quando pressionadas, levarão os usuários à página de "links".

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.