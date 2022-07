Instagram transforma todos os vídeos do app em Reels

Além dessa mudança, o Instagram anunciou outros novos recursos na forma de templates, e até um novo recurso chamado Dual, que permite criar conteúdo usando as câmeras frontal e traseira do telefone.

O responsável pelo Instagram, Adam Mosseri, compartilhou um post no Twitter no qual descreveu algumas das mudanças que acontecerão na rede social de propriedade do Facebook. O maior fato é que todos os vídeos compartilhados publicamente com menos de 90 segundos são considerados Reels.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.