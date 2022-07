Cientistas revelam imagens de duas galáxias observadas pelo James Webb

De acordo com o Science Alert um dos astrônomos era Judy Schmidt, um pesquisador "amador" que decidiu trabalhar nas imagens que representam NGC 628 e NGC 7496 que você pode ver na galeria a abaixo - Duas galáxias relativamente próximas da Via Láctea (32 milhões de anos-luz e 24 milhões de anos-luz), então eles são bons candidatos para um estudo mais detalhado.

Na semana passada, a NASA divulgou as primeiras imagens tiradas por James Webb, o telescópio espacial visto por muitos como um companheiro inestimável para o Hubble e uma nova esperança para coletar dados sem precedentes do espaço profundo.

