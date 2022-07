Twitter afirma estar sendo prejudicado pela "dúvida" criada por Elon Musk

O Twitter divulgou resultados financeiros para o segundo trimestre deste ano, com receita de US$ 1,18 bilhão, o que representou uma queda de 1% em relação ao mesmo período do ano passado.

Como a CNN relatou, a liderança do Twitter explicou a queda como "incerteza" criada pelas circunstâncias em torno da potencial aquisição de Elon Musk. A situação agora se transformou em uma batalha legal com o empresário dono da Tesla e da SpaceX.

A empresa de tecnologia também atribuiu as dificuldades atuais à evolução do mercado publicitário, questão levantada no relatório de ganhos da Snap.