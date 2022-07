Instagram quer transformar todos os vídeos em Reels

Instagram is now making EVERY video a Reel h/t @ChristinaSBG pic.twitter.com/YLRDhT1nw0

O Instagram pretende transformar todos os vídeos da rede social em Reels, a resposta da plataforma aos vídeos efêmeros do TikTok, disse o consultor. A ideia parece ser ampliar o público potencial desses vídeos, que também estão disponíveis no Facebook.

O Instagram tem tentado competir cada vez mais com o TikTok nos últimos meses e, de acordo com o consultor de mídia social Matt Navarra, parece que a rede social de propriedade da Meta está fazendo outro teste nessa direção.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.