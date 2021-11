Insegurança pode ser uma "ameaça existencial", diz executivo do Meta

De acordo com o The Verge, o executivo enviou um memorando interno aos trabalhadores, avisando que a empresa precisará de uma segurança “nível Disney” para garantir o futuro do Meta, evitando comportamentos tóxicos e perigosos.

Andrew Bosworth, executivo do Meta (antigo Facebook), alertou para os trabalhadores da empresa que a segurança dos usuários será ainda mais de extrema importância no futuro da empresa, representando até uma “ameaça existencial” ao Meta.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.