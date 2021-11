Facebook aponta quais serão suas maiores rivais no mundo do metaverso

Este é o caminho que Meta espera ter uma empresa e, recentemente, revelou quais empresas podem alegar ser seus concorrentes. A declaração da empresa compartilhada com a Vox dizia: “Quando investimos no metaverso, sabíamos que enfrentávamos uma concorrência feroz da Microsoft, Google, Apple, Snap, Roblox, Epic e muitas outras empresas em cada etapa desta jornada".

