Gmail passa por instabilidade nesta terça-feira

Gmail and Google, o que tá acontecendo com vocês, meu anjo? pic.twitter.com/z49tRXUhlE

tá explicado por que a minha aula de inglês tá travada, o gmail tá com problema minha teacher tá A-A-RE YO-U LIS-TEN-NI-NG ToOoO Me-E?¿

Os serviços do Google passam por uma instabilidade nesta terça-feira (17). No twitter, vários usuários reclamaram que o Gmail está travando, o Google Drive e Docs também apresentam problemas. De acordo com o Downdetector, o pico de reclamações atingiu mais de 250 notificações às 14h56.

