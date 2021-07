Função de “melhores amigos” pode ser adotada pelo Twitter

A outra ideia consiste na criação de diferentes perfis do mesmo usuário, permitindo a pessoa alternar entre o perfil profissional e o pessoal com diferentes seguidores. Estes seguidores poderiam escolher o perfil que querem olhar os tweets.

É uma ideia parecida com a dos “melhores amigos” do aplicativo Instagram, em que o usuário pode compartilhar seus stories apenas com um grupo de amigos pré-selecionados.

De acordo com o Engadget, a empresa está criando dois “concepts” de como esta ideia poderia funcionar, com uma delas consistindo em colocar apenas “amigos confiáveis” para ver determinados tweets.

