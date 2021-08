Foguete da SpaceX é muito “complicado” para pousar na Lua, diz Blue Origin

Blue Origin também apontou que a Starship está muito alta e ainda precisa ser reabastecido no espaço, uma ação que nunca foi vista na história da exploração espacial. A Blue Origin ainda estava com raiva por não ter sido selecionada para participar da missão lunar da NASA e apresentou uma queixa formal ao governo dos EUA, mas foi posteriormente rejeitada. Insatisfeito, Bezos chegou a propor ceder à NASA um montante equivalente a 1,7 mil milhões de euros.

