Elon Musk compartilha imagens de novo foguete da SpaceX

Essas fotos foram tiradas enquanto o foguete foi colocado na plataforma de lançamento da instalação SpaceX Starbase no Texas (EUA). Lembre-se de que no início desta semana, Musk havia compartilhado uma imagem de uma espaçonave interestelar e seis motores.

O fundador e CEO da SpaceX, Elon Musk, compartilhou fotos do super foguete em sua página no Twitter. Você pode aprender mais sobre os 29 motores Raptor que o empurraram para o espaço por meio dessas fotos.

