Diretor confirma sequência e revela nome do novo filme do Coringa

Boas notícias para os fãs do filme 'Coringa' de 2019: uma sequência do longa deve estar em andamento, de acordo com uma postagem no Instagram do diretor Todd Phillips na noite desta terça-feira (7).

Na primeira imagem, o roteiro do filme dá spoilers para o título do novo filme. "Joker: Folie à Deux" ou "Joker: Madness for two", tradução livre, assinada por Phillips e Scott Silver.

Na foto abaixo, o ator Joaquin Phoenix, que interpretou o papel principal na primeira parte da trama, aparece lendo o roteiro.

No primeiro filme, foi contada ao público a história do homem por trás do Coringa que se tornou o principal inimigo de Batman. A trama, dominada por elementos malucos, arrecadou mais de US$ 1 bilhão em todo o mundo.

Nenhuma data de lançamento ou sinopse da trama para o novo filme foi anunciada.