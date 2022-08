Cientistas dizem ter avistado a galáxia mais distante já observada

A pesquisa do astrônomo Callum Donnan, da Universidade de Edimburgo, na Escócia, mostra que mais uma das galáxias mais distantes já vistas foi registrada - ainda mais do que as galáxias vistas em abril e julho, que foram as mais distantes, até agora.

Esta galáxia, chamada CEERS-93316, foi descoberta graças a James Webb e, de acordo com as medições do telescópio espacial, está localizada 235 milhões de anos após o Big Bang. Dado que a galáxia vista em abril representa um período de 330 milhões de anos e a de julho representa 300 milhões de anos após o Big Bang, fica claro que o CEERS-93316 nos dá a melhor visão de como era o Universo no início de tudo.

Como relata o Science Alert, Donnan acredita-se que a CEERS-93316 provavelmente está muito próxima de uma das primeiras galáxias formadas após o Big Bang e, com futuras observações de James Webb, a equipe espera que possa ter sucesso na nova busca. descobertas.

A pesquisa foi publicada na revista Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.