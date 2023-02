'Black Mirror?': Aplicativo de IA permite que usuários conversem com quem já morreu

A proposta de uma empresa de tecnologia na Califórnia, Estados Unidos, está sendo comparada a um episódio da série "Black Mirror", já que a ideia é que familiares possam "conversar" com quem já faleceu.

Segundo a CNN, a HereAfter AI, quer permitir a comunicação entre vivos e mortos a partir da criação de uma versão digital de alguém, com a combinação de ferramentas de voz e de inteligência artificial avançada.

Para fazer funcionar, o usuário terá que responder em áudio centenas de perguntas como “Quem foi o seu primeiro amor?”, “Qual é sua comida favorita?”, “Conte uma experiência que mudou a sua vida” ao aplicativo, para criar um "eu virtual". Depois, serão organizadas todas a histórias sobre infância, relacionamentos e personalidade, por exemplo, desenvolvendo e aperfeiçoando a versão virtual da pessoa.

Também é possível o envio de fotos, vídeos e todo o tipo de documentos que ajudem a deixar ainda melhor o “produto” para que família e amigos possam acessar no futuro, quando, eventualmente, a pessoa não estiver mais presente.

A ideia do aplicativo se parece com o episódio “Be Right Back”, da série Black Mirror, onde uma jovem mulher tem sua vida virada do avesso quando o seu parceiro morre e a deixa grávida. Ela acaba por experimentar um serviço online de vanguarda que permite que as pessoas contatem falecidos, criando a pessoa digitalmente a partir do material fornecido pelas redes sociais pessoais. Ela se comunica com o seu parceiro por ligações de áudio. Mais tarde no episódio, ela acaba recebendo uma versão física do marido feita de carne sintética.