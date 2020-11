Atualização do Instagram é criticada por usuários: 'virou um Facebook'

Nesta quinta-feira (12), o Instagram começou a apresentar sua nova versão, e a atualização não agradou grande parte dos usuários, que usaram as redes sociais para criticar as mudanças, as comparando com o que fez o Facebook, que perdeu muitos usuários nos últimos anos, desde que passou a fazer frequentes mudanças na interface.

O que mudou

Na lista de novidades, que devem aparecer em celulares Android e iPhone conforme as atualizações forem instaladas, estão mudanças na interface, nome de usuário e na página do Reels, recurso que tenta competir com o app TikTok. Os ícones para criação de conteúdo, de registro de atividade dos usuários, estão agora no canto superior da tela, ao lado do Direct.

Ganhou uma atenção especial o 'Shop', serviço de compras dentro da própria rede social. Outras mudanças aconteceram na barra de navegação, que ficava na parte de baixo da tela e agora está com duas abas.

O botão para fazer um post no feed, assim como a central de notificações, também estão agora na parte superior, ao lado do ícone dos Directs.

Segundo o presidente do Instagram, Adam Mosseri, a mudança acontece para tentar acompanhar os internautas, que modificaram o comportamento durante a pandemia.

"Estamos vendo as mudanças no comportamento da nossa comunidade acontecerem mais rapidamente, inclusive na forma como os grupos usam o Instagram e se conectam com o mundo. Este ano, com a pandemia e grande parte do mundo permanecendo em casa, vimos uma explosão em vídeos curtos e divertidos no Instagram. Também vimos uma enorme quantidade de pessoas passando a comprar mais e mais on-line e jovens buscando recomendações de seus criadores favoritos sobre o que comprar.”.

Reação de internautas