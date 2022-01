Astrônomos descobrem planeta em formato de bola de rugby

A Agência Espacial Europeia anunciou terça-feira que o satélite da missão Cheops identificou um exoplaneta que não é uma esfera. Esta é a primeira vez que uma deformidade foi encontrada em um planeta. O planeta, agora chamado WASP-103b, está localizado na constelação de Hércules. Acredita-se que tenha sido distorcido por fortes forças de maré entre o planeta e sua estrela hospedeira, WASP-103. Na Terra, por exemplo, a lua afeta as marés do oceano, mas muito menos do que o observado no WASP. A estrela observada é cerca de 200 graus mais alta que o sol e 1,7 vezes maior que o sol, o que poderia explicar o exoplaneta esférico deflacionado. A descoberta foi feita pelo telescópio espacial Cheops, que faz parte da missão de mesmo nome. Os telescópios espaciais Hubble e Spitzer da NASA também ajudaram a construir os dados. Os cientistas detalharam a descoberta em um artigo publicado na revista científica Astronomy & Astrophysics.

