Tarifa de ônibus a R$ 4,50 passa a valer neste domingo em Manaus

Manaus/AM - A partir do domingo (21), a tarifa do transporte coletivo em Manaus passa a ser de R$ 4,50. Há seis anos a capital amazonense não tinha reajuste no valor do serviço.

O reajuste da tarifa, de R$ 0,70, ocorre após o prefeito David Almeida chegar a um acordo com os sindicatos dos Rodoviários, que solicitavam aumento salarial, e também com o dos empresários (Sinetram), que pedia aumento do valor da passagem de ônibus para poder conceder o reajuste aos trabalhadores.