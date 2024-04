Sine Manaus oferta quase 250 vagas de emprego nesta segunda-feira

Manaus/AM - O Sine Manaus está selecionando candidatos para 248 vagas de emprego em várias áreas de atuação, nesta segunda-feira (22), de 8h às 14h. Para participar da pré-seleção ou receber orientação os candidatos devem comparecer a um dos postos do Sine Manaus.

As unidades estão localizadas na avenida Constantino Nery, nº 1.272, bairro São Geraldo, zona Centro-Sul; ou no shopping Phelippe Daou, na avenida Camapuã, nº 2.939, bairro Cidade de Deus, zona Leste.

Vagas Novas – 38

5 vagas – Serralheiro

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – confeccionar, reparar e instalar peças e elementos diversos em chapas de metal, como aço, ferro galvanizado, cobre, estanho, latão, alumínio e zinco; fazer recorte, modelar e trabalhar barras perfiladas de materiais ferrosos e não ferrosos, para fabricar esquadrias, portas, grades, vitrais e peças similares.

Disponível até 22/04/2024 ou encerramento da vaga.

2 vagas – Repositor de Mercadorias

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter documentação completa;

Atividades – organizar e expor produtos em redes de supermercados e comércios; realizar ponto de venda, verificar a rotatividade e validade de produtos.

Disponível até 22/04/2024 ou encerramento da vaga.

2 vagas – Carpinteiro de Obras

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – instalar e ajustar esquadrias de madeira e outras peças, como janelas, portas, escadas, rodapés, divisórias, forros e guardições; construir formas de madeira para concretagem; reparar elementos de madeira, substituir total ou parcialmente, peças desajustadas ou deterioradas.

Disponível até 22/04/2024 ou encerramento da vaga.

2 vagas – Gerente de Restaurante

Escolaridade – ensino superior completo ou cursando administração;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter documentação completa;

Atividades – supervisionar as rotinas do restaurante; acompanhar abertura e fechamento de caixa; realizar inventário; controlar equipamentos, utensílios e mercadorias.

Disponível até 22/04/2024 ou encerramento da vaga.

2 vagas – Garçom

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – três meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter documentação completa;

Atividades – servir alimentos e bebidas em restaurantes e outros estabelecimentos; apresentar o cardápio ao comensal e auxiliar na escolha dos pratos.

Disponível até 22/04/2024 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Atendente

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – três meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter documentação completa;

Atividades – prestar atendimento ao cliente via telefone e presencialmente; recepcionar, apresentar produtos, realizar organização de prateleiras, estocagem e organização do local.

Disponível até 22/04/2024 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Cumim

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – três meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter documentação completa;

Atividades – realizar limpeza de mesas e organização do salão; servir alimentos e bebidas, dando suporte ao garçom.

Disponível até 22/04/2024 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Coordenador Comercial

Escolaridade – ensino superior completo em engenharia, administração, contabilidade ou marketing;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter experiência em rotina de vendas e gestão de equipe de vendas; e documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – elaborar planos estratégicos das áreas de comercialização, marketing e comunicação.

Disponível até 22/04/2024 ou encerramento da vaga.

6 vagas – Frentista

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessário;

Requisitos obrigatórios – residir nos bairros: Cidade de Deus, Monte das Oliveiras, Colônia Terra Nova, Novo Israel, Cidade Nova, Flores, Chapada ou adjacências; ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – prestar atendimento ao cliente: abastecimento, cobrança e lançamento no sistema do posto; posicionar os carros corretamente na pista, evitando formação de filas; realizar limpeza da pista; oferecer serviços da empresa.

Disponível até 22/04/2024 ou encerramento da vaga.

2 vagas – Auxiliar de Serviços Gerais

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – realizar escala 6x1; ter disponibilidade de horário; e documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – realizar limpeza e organização de ambientes.

Disponível até 22/04/2024 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Auxiliar de Serviços Gerais

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – três meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter disponibilidade para trabalhar aos sábados e documentação completa;

Atividades – zelar pela guarda, conservação, manutenção, higiene e limpeza dos equipamentos, instrumentos e demais materiais utilizados, bem como do local de trabalho; separar materiais recicláveis para descarte; executar o tratamento e descarte dos resíduos de materiais provenientes do local de trabalho.

Disponível até 22/04/2024 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Auxiliar de Cozinha

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – três meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter disponibilidade para trabalhar aos sábados e documentação completa;

Atividades – atuar na preparação de alimentos, limpeza e conservação das dependências do restaurante, lanchonete e equipamentos; auxiliar no preparo de refeições, sobremesas e lanches; manter a ordem e a limpeza da cozinha, realizando a coleta e a lavagem de bandejas e talheres.

Disponível até 22/04/2024 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Vendedor Interno

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter informática básica e documentação completa;

Atividades – prospectar clientes, realizar apresentações, enviar propostas comerciais, fazer follow-up, negociar e fechar vendas.

Disponível até 22/04/2024 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Técnico em Segurança do Trabalho

Escolaridade – ensino técnico em segurança do trabalho;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter documentação completa;

Atividades – colaborar com a CIPA em seus programas, estudando suas observações e proposições, visando a adoção de soluções corretivas e preventivas de acidentes do trabalho; levantar e estudar estatísticas de acidentes do trabalho, doenças profissionais e do trabalho, analisando suas causas e gravidade; elaborar planos para controlar efeitos de catástrofes, criando as condições para combate a incêndios e salvamento de vítimas de acidentes.

Disponível até 22/04/2024 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Promotor de Vendas

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter condução própria (moto); Carteira Nacional de Habilitação categoria “A” dentro do prazo de validade; e documentação completa;

Atividades – projetar e desenvolver estratégias de vendas, com o intuito de expandir a visibilidade da marca, trabalhando sua popularidade e publicidade.

Disponível até 22/04/2024 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Vendedor Externo

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter condução própria (moto); Carteira Nacional de Habilitação categoria “A” dentro do prazo de validade; e documentação completa;

Atividades – prestar atendimento a clientes, realizar negociações e tirar possíveis dúvidas; auxiliar na organização, controle de mercadorias e emissões de notas fiscais.

Disponível até 22/04/2024 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Auxiliar de Vendas

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter documentação completa;

Atividades – projetar e desenvolver estratégias de vendas, com o intuito de expandir a visibilidade da marca, trabalhando sua popularidade e publicidade; definir metas de vendas, administrar contratos com clientes e fechar negócios.

Disponível até 22/04/2024 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Supervisor de Merchandising

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter documentação completa;

Atividades – atuar na análise de ações de empresas concorrentes; planejamento de vendas; contratação do setor de logística para a programação de entregas; incentivo da equipe.

Disponível até 22/04/2024 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Auxiliar de Logística

Escolaridade – ensino técnico completo em logística;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter curso de Excel; conhecimento em manutenção de auto; e documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – atuar no controle de estoque; conferência, abertura de ordens de serviço e controle de manutenção; gestão da frota interna; operar sistema.

Disponível até 22/04/2024 ou encerramento da vaga.

5 vagas – Fiscal de Atividades Urbanas

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessário;

Requisitos obrigatórios – ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – fiscalizar e regularizar as atividades desenvolvidas no ambiente urbano; garantir o cumprimento das leis e normas municipais, visando a segurança, o ordenamento e o desenvolvimento sustentável das cidades.

Disponível até 22/04/2024 ou encerramento da vaga.



Vagas no Comércio – 27

1 vaga – Vendedor Interno

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter documentação completa;

Atividades – prospectar clientes, realizar apresentações, enviar propostas comerciais, fazer follow-up, negociar e fechar vendas.

Disponível até 22/04/2024 ou encerramento da vaga.

2 vagas – Gerente de Loja

Escolaridade – ensino superior completo ou cursando;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter experiência na área comercial e como gerente de atividades exercidas com gestão de pessoas e vendas; e documentação completa;

Atividades – realizar abertura e fechamento de loja e caixa, recrutamento e seleção de colaboradores.

Disponível até 22/04/2024 ou encerramento da vaga.

5 vagas – Vendedor de Comércio Varejista

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – três meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter disponibilidade de horário; experiência em atendimento ao cliente e na área de vendas de varejo e atacado; e documentação completa;

Atividades – recepcionar clientes na entrada da loja; realizar venda cruzada de produtos; auxiliar e informar clientes sobre preços e ofertas especiais; identificar as necessidades do cliente; garantir a apresentação adequada dos produtos nas prateleiras.

Disponível até 22/04/2024 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Açougueiro

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – prestar atendimento ao cliente; realizar desossa e corte especial de carnes; montar balcão de carne; manter em ordem e higiene do local; zelar pela guarda e conservação e limpeza dos equipamentos.

Disponível até 22/04/2024 ou encerramento da vaga.

10 vagas – Açougueiro

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – realizar desossa e limpeza de carnes vermelhas e brancas; examinar as peças de carnes recebidas, verificando se está de acordo com a aquisição para comprovar a qualidade e a quantidade e atendimento ao cliente.

Disponível até 22/04/2024 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Armador

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – realizar armação de estruturas metálicas e colunas.

Disponível até 22/04/2024 ou encerramento da vaga.

2 vagas – Moldureiro

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter habilidade para manusear molduras, vidro, MDF e espelhos; e documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – realizar montagem de molduras quadros, espelhos, porta-retratos e telas.

Disponível até 22/04/2024 ou encerramento da vaga.



1 vaga – Operador de Caixa

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter disponibilidade para trabalhar aos sábados e documentação completa;

Atividades – realizar abertura e fechamento de caixa, conferindo os numerários abastecidos; emitir notas fiscais; operar o terminal de compras e registrar os produtos escolhidos pelas clientes; realizar trocas de produtos; fazer fechamento do movimento diário; receber pagamentos (dinheiro e cartão); realizar conferência de códigos.

Disponível até 22/04/2024 ou encerramento da vaga.

4 vagas – Repositor de Hortifruti

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – realizar escala 6x1 e ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – realizar reposição de frutas, legumes e verduras nas gôndolas; verificar a validade dos produtos; manter a organização e limpeza nas gôndolas.

Disponível até 22/04/2024 ou encerramento da vaga.



Vagas na Indústria – 53

50 vagas – Auxiliar de Linha de Produção

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – não é necessário;

Requisitos obrigatórios – vaga direcionada a candidatos que buscam novos desafios, com atuação no município de Várzea Grande (MT); ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – responsável por executar atividades operacionais em setores de apoio ou produção de frios, visando garantir a manutenção, organização, limpeza ou operação de atividades na unidade.

Disponível até 22/04/2024 ou encerramento da vaga.

3 vagas – Auxiliar de Corte e Solda

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – unir e cortar peças de ligas metálicas usando processos de soldagem e corte, como eletrodo revestido, TIG, MIG, MAG, oxigás, arco submerso, brasagem e plasma.

Disponível até 22/04/2024 ou encerramento da vaga.



Vagas em Serviços – 103

1 vaga – Líder de Refrigeração

Escolaridade – ensino técnico completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter cursos de NR-35 e NR-10; conhecimento em Plano de Manutenção, Operação e Controle; e documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – liderar equipes na instalação e manutenção de equipamentos de refrigeração (Splitão, Splits e Fan Coil).

Disponível até 22/04/2024 ou encerramento da vaga.

5 vagas – Peixeiro

Escolaridade – ensino fundamental incompleto;

Experiência – dois meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter experiência em amanhar peixes e documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – escolher, preparar e conservar peixes.

Disponível até 22/04/2024 ou encerramento da vaga.

3 vagas – Mecânico de Automóveis

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter cursos voltados para a função; Carteira Nacional de Habilitação categoria “AD” dentro do prazo de validade; e documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – instalar equipamentos de refrigeração e ventilação em ônibus e micro-ônibus, entre outras atividades correlatas.

Disponível até 22/04/2024 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Jardineiro

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – residir na zona Leste ou bairros adjacentes ao Distrito Industrial; ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – cortar grama, podar arbustos e árvores; operar equipamentos como roçadeira e assoprador de folhas, para manter todas as calçadas e entradas do edifício limpas e seguras; executar a manutenção regular e pequenos reparos nos equipamentos e ferramentas, entre outras atividades correlatas à função.

Disponível até 22/04/2024 ou encerramento da vaga.

2 vagas – Coordenador de Operações Turísticas

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter inglês avançado; disponibilidade de horário para dormir no local; e documentação completa;

Atividades – coordenar a área operacional, serviços, restaurantes, alimentos e bebidas; promover vendas de produtos e serviços; administrar pessoal e recursos financeiros e gerenciar compras.

Disponível até 22/04/2024 ou encerramento da vaga.

3 vagas – Operador de Monitoramento CFTV

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter curso de CFTV e documentação completa;

Atividades – monitorar câmeras de CFTV e lidar com a mesa controladora; manter o monitoramento constante durante todo o período de trabalho; manter o controle de acesso e segurança, dentre outros critérios estabelecidos.

Disponível até 22/04/2024 ou encerramento da vaga.

3 vagas – Operador de Telemarketing

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter documentação completa;

Atividades – atender usuários e oferecer serviços e produtos; prestar serviços técnicos especializados; realizar pesquisas; fazer serviços de cobrança e cadastramento de clientes via teleatendimento; seguir roteiros e scripts planejados e controlados para captar, reter ou recuperar clientes.

Disponível até 22/04/2024 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Técnico Controlador de Praga

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessário;

Requisitos obrigatórios – ter Carteira Nacional de Habilitação categoria “AB” dentro do prazo de validade; e documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – realizar o controle de pragas e vetores; fazer limpeza de caixas d'água conforme cronograma de serviços; verificar e conferir documentações de clientes emitidas, preencher os laudos de execução de serviços realizados; fazer checklist de veículos e preencher planilhas de controle de manutenção; cuidar e zelar pela limpeza e organização de veículos e EPI’s no final do expediente; observar a correta utilização dos equipamentos e produtos a serem utilizados, observando os critérios e cuidados na manipulação e demais atividades do cargo; realizar trabalho em altura e espaço confinado.

Disponível até 22/04/2024 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Vendedor

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter conhecimento em segurança eletrônica e documentação completa;

Atividades – vender mercadorias em estabelecimentos do comércio varejista ou atacadista, auxiliando os clientes na escolha; registrar entrada e saída de mercadorias; promover a venda de mercadorias e demonstrar seu funcionamento; informar sobre as qualidades e vantagens da compra; expor mercadorias de forma atrativa, em pontos estratégicos de vendas; prestar serviços aos clientes, como troca de mercadorias e abastecimento de veículos; fazer inventário de mercadorias para reposição; elaborar relatórios de vendas, promoções, demonstrações e pesquisa de preços.

Disponível até 22/04/2024 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Técnico de Refrigeração

Escolaridade – ensino técnico completo em refrigeração;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter documentação completa;

Atividades – auxiliar na instalação, manutenção preventiva e corretiva de sistemas de refrigeração e ventilação; montar tubulações, avaliar o dimensionamento de locais para instalação de equipamento e realizar testes finais nos equipamentos.

Disponível até 22/04/2024 ou encerramento da vaga.

2 vagas – Costureira

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho ou avulsa;

Requisitos obrigatórios – ter documentação completa;

Atividades – operar máquinas, overloque, interloque, elastiqueira e reta.

Disponível até 22/04/2024 ou encerramento da vaga.

2 vagas – Motorista de Micro-Ônibus

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – três meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter cursos de Direção Defensiva e Transporte Coletivo de Passageiros; Carteira Nacional de Habilitação categoria “D” dentro do prazo de validade; e documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – conduzir o embarque e desembarque de passageiros; prestar orientação quanto aos procedimentos internos do veículo; executar procedimento para garantir a segurança e conforto dos passageiros; seguir as normas internas da empresa e de trânsito.

Disponível até 22/04/2024 ou encerramento da vaga.

20 vagas – Vendedor Externo

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter afinidade com tecnologias e documentação completa;

Atividades – prestar atendimento a clientes; negociar preços, prazos, condições de pagamento e descontos de vendas; orientar quanto às especificações de produtos e serviços; controlar os pedidos dos clientes, a qualidade dos produtos e o prazo de entrega estabelecido.

Disponível até 22/04/2024 ou encerramento da vaga

1 vaga – Artífice

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – residir na zona Leste ou bairros adjacentes ao Distrito Industrial; ter cursos de NR-10 e NR-35; e documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – atuar nas atividades de manutenção preventiva e corretiva em sistemas hidráulicos, elétricos, telefonia, móveis, portas e janelas, pisos, revestimentos, divisórias e outros itens nas unidades e estruturas já edificadas.

Disponível até 22/04/2024 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Dedetizador

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter Carteira Nacional de Habilitação categoria “AB” dentro do prazo de validade; disponibilidade de horário; e documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – dedetizar terrenos baldios, residências, prédios comerciais e órgãos públicos para eliminar e controlar pragas.

Disponível até 22/04/2024 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Supervisor de Vendas Externas

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter documentação completa;

Atividades – monitorar as ações e o desempenho dos liderados e verificar se estão de acordo com o esperado; fiscalizar o cronograma de visitas aos clientes e os resultados das ações de venda.

Disponível até 22/04/2024 ou encerramento da vaga.

3 vagas – Promotor de Vendas

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter condução própria (moto); Carteira Nacional de Habilitação categoria “A” dentro do prazo de validade; curso de atendimento ao cliente; e documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – garantir a reposição e exposição dos produtos disponíveis em estoque; realizar limpeza e organização dos produtos de acordo com o planograma; garantir a precificação correta dos produtos; organizar o layout da loja para destacar os benefícios e características dos produtos; criar parcerias com os clientes, esclarecendo dúvidas e buscando maior visibilidade para as marcas.

Disponível até 22/04/2024 ou encerramento da vaga.

4 vagas – Pedreiro de Fachada

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter curso de NR-35 e documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – realizar serviços em alvenaria, concreto e demais materiais, seguindo orientações de desenhos, esquemas e especificações; utilizar técnicas, instrumentos apropriados e processos específicos da área, com o objetivo de construir, reformar ou realizar reparos em edifícios e estruturas similares.

Disponível até 22/04/2024 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Encarregado da Equipe de Limpeza

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter documentação completa;

Atividades – liderar e orientar equipe de trabalho na realização das atividades de conservação e limpeza; acompanhar checklist das rotinas; controlar a distribuição de materiais, tarefas e escalas de colaboradores.

Disponível até 22/04/2024 ou encerramento da vaga.

4 vagas – Pedreiro

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – construir alicerces, levantar paredes, muros e construções similares; rebocar estruturas construídas; realizar trabalhos de manutenção corretiva de prédios, calçadas e estruturas semelhantes.

Disponível até 22/04/2024 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Analista de Recursos Humanos

Escolaridade – ensino superior completo ou cursando ciências contábeis;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter documentação completa;

Atividades – executar atividades de recrutamento e seleção, processamento de folha de pagamento, admissão, demissão e férias, administração de benefícios e demais atividades relacionadas à função.

Disponível até 22/04/2024 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Analista Financeiro

Escolaridade – ensino superior completo ou cursando ciências contábeis;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter documentação completa;

Atividades – realizar atividades financeiras; contas a pagar e receber, lançamentos financeiros e contábeis no ERP da empresa; análise, classificação e conciliação contábeis e financeiras; lançamento de notas fiscais.

Disponível até 22/04/2024 ou encerramento da vaga.

6 vagas – Vendedor Externo

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter veículo próprio (moto); Carteira Nacional de Habilitação categoria “A” dentro do prazo de validade; e documentação completa;

Atividades – atuar na prospecção de clientes; manutenção e evolução de clientes através de negociação e vendas; visitas externas de acordo com a rota; alcance de metas estabelecidas.

Disponível até 22/04/2024 ou encerramento da vaga.

4 vagas – Chefe de Pista

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – residir nos bairros: Praça 14, Planalto, Japiim ou Cidade de Deus; ter disponibilidade de horário; Carteira Nacional de Habilitação categoria “A”, “B” ou “AB” dentro do prazo de validade; e documentação completa;

Atividades – gerir as equipes de frentistas, visando a excelência e satisfação no atendimento aos clientes; monitorar os padrões de qualidade dos serviços prestados; acompanhar metas e performance do time; supervisionar a rotina diária de abastecimento de veículos e manutenção das instalações; controlar os níveis de estoque de produtos; gerenciar escalas de limpeza e uso do estacionamento do posto; treinar, acompanhar e incentivar o time a realizar treinamentos; zelar pelo cumprimento das normas de segurança, higiene e meio ambiente.

Disponível até 22/04/2024 ou encerramento da vaga.

3 vagas – Consultor de Vendas

Escolaridade – ensino superior completo ou cursando;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter atuação prévia na área comercial; noções de prospecção de clientes (virtual e presencialmente); habilidades em comunicação verbal e escrita; pacote Office e documentação completa;

Atividades – prospectar novos contatos diariamente para aumentar a base de prospects; participar de todas as ações externas; operar com excelência todas as ligações efetuadas e recebidas, prestando um serviço de qualidade e esclarecendo dúvidas dos clientes; realizar o processo de vendas, desde a prospecção inicial até o fechamento da matrícula, incluindo o entendimento dos cursos oferecidos; identificar oportunidades de upselling e cross-selling, oferecendo produtos ou serviços adicionais aos clientes existentes.

Disponível até 22/04/2024 ou encerramento da vaga.

2 vagas – Auxiliar de Serviços Gerais

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – realizar serviços de limpeza e organização, entre outras atividades correlatas à função.

Disponível até 22/04/2024 ou encerramento da vaga.

5 vagas – Auxiliar de Serviços Gerais

Escolaridade – ensino fundamental incompleto;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – realizar serviços de limpeza, capina e pequenos reparos; auxiliar em carregamentos diversos.

Disponível até 22/04/2024 ou encerramento da vaga.



1 vaga – Estágio de Engenharia

Escolaridade – ensino superior cursando;

Experiência – não é necessário;

Requisitos obrigatórios – ter conhecimento em pacote Office e documentação completa;

Atividades – elaborar relatório cautelar e de sondagem; organizar documentos.

Disponível até 22/04/2024 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Vistoriador Veicular

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – realizar serviços de vistorias veiculares, como ECV e PMG, seguindo procedimentos e especificações internas em pátio de leilão.

Disponível até 22/04/2024 ou encerramento da vaga.

3 vagas – Auxiliar de Limpeza

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter documentação completa;

Atividades – realizar limpeza diária das áreas designadas (salas de atendimento, reunião, espera, time e diretoria; corredores, banheiros e áreas comuns); realizar o recolhimento de lixos conforme necessidade; solicitar materiais conforme a demanda; prestar apoio na preparação das salas para eventos, reuniões e outras atividades programadas; manter frigobar abastecido com água; realizar mensalmente limpeza externa da casa; zelar pelas instalações e comunicar eventuais problemas; repor materiais de higiene e limpeza; zelar pelo estado estético e saúde das plantas; limpar e organizar áreas externas; preparar café para clientes, colaboradores e diretoria; realizar solicitação de materiais.

Disponível até 22/04/2024 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Caseiro

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho ou avulsa;

Requisitos obrigatórios – ter documentação completa;

Atividades – realizar manutenção e limpeza do sítio; verificar necessidade de manutenções; cuidar das áreas internas e externa do sítio; prestar suporte em eventos; capinar o quintal; limpar salão de eventos; realizar manutenção e limpeza de móveis; cuidar da delimitação do terreno conforme o nível do rio.

Disponível até 22/04/2024 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Artífice de Manutenção

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter documentação completa;

Atividades – identificar instalações hidrossanitárias, esgoto a vácuo e aquecedores a gás; executar instalações hidrossanitárias e de esgoto a vácuo em PVC, CPVC, cobre e ferro, e de bombas do sistema hidro sanitário e esgoto a vácuo; montar, instalar e reparar circuitos elétricos de baixa tensão em geral; consertar motores de bombas; avaliar e instalar equipamentos elétricos; realizar manutenção preventiva em subestações de média tensão; realizar testes para identificar e localizar defeitos na instalação e no funcionamento dos equipamentos; realizar inspeções rotineiras com elaboração de relatórios.

Disponível até 22/04/2024 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Estágio Auxiliar de Vendas

Escolaridade – ensino superior cursando administração ou marketing;

Experiência – não é necessário;

Requisitos obrigatórios – cursar a faculdade no período diurno e ter documentação completa;

Atividades – atuar no operacional de sites de e-commerce (pedidos, dúvidas, consultas dos clientes, faturamento das vendas, cadastro de produtos e atualização do site); desenvolver campanhas de marketing e mídias sociais; prestar suporte às vendas online.

Disponível até 22/04/2024 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Estágio Auxiliar de Telemarketing

Escolaridade – ensino superior cursando em administração;

Experiência – não é necessário;

Requisitos obrigatórios – cursar a faculdade no período noturno e ter documentação completa;

Atividades – atender usuários; oferecer serviços e produtos; prestar serviços técnicos especializados; realizar pesquisas, fazer serviços de cobrança e cadastramento de clientes via teleatendimento, seguindo roteiros e scripts planejados e controlados para captar, reter ou recuperar clientes.

Disponível até 22/04/2024 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Auxiliar Administrativo

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter disponibilidade de horário (inclusive aos domingos); e documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – executar serviços de apoio nas áreas de recursos humanos, administração, finanças e logística; atender fornecedores e clientes; fornecer e receber informações sobre produtos e serviços; gerenciar documentos variados; preparar relatórios e planilhas; executar serviços gerais de escritórios.

Disponível até 22/04/2024 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Impressor Digital

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter disponibilidade de horário (inclusive aos domingos); e documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – planejar serviços da impressão gráfica e ajustar máquinas para impressão; realizar serviços da impressão gráfica, como impressão plana, rotativa e digital, flexografia, litografia, tipografia, letterset, calcografia, tampografia, rotogravura e serigrafia (silkscreen); trabalhar seguindo normas e procedimentos técnicos e de qualidade, segurança, meio ambiente, higiene e saúde.

Disponível até 22/04/2024 ou encerramento da vaga.

10 vagas – Carpinteiro de Obras

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – realizar trabalhos de carpintaria, cortando, armando, instalando e reparando peças de madeira, utilizando ferramentas manuais e mecânicas.

Disponível até 22/04/2024 ou encerramento da vaga.



Vagas Exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD) – 27

1 vaga – Auxiliar de Limpeza – vaga exclusiva para Pessoa com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – zelar pela guarda, conservação, manutenção, higiene e limpeza dos equipamentos, instrumentos e demais materiais utilizados, bem como do local de trabalho; separar materiais recicláveis para descarte; executar o tratamento e descarte dos resíduos de materiais provenientes do local de trabalho.

Disponível até 22/04/2024 ou encerramento da vaga.

2 vagas – Auxiliar de Limpeza – vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – não é necessário;

Requisitos obrigatórios – ter documentação completa;

Atividades – realizar serviços de limpeza em geral; executar limpeza de áreas administrativas, áreas de passagem e áreas externas; realizar outras tarefas compatíveis com a natureza da função.

Disponível até 22/04/2024 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Repositor de Mercadorias – vaga exclusiva para Pessoa com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – não é necessário;

Requisitos obrigatórios – ter documentação completa;

Atividades – realizar reposição de produtos e mercadorias nas prateleiras e gôndolas, mantendo os corredores organizados e abastecidos; observar a validade dos produtos e informar ao superior imediato.

Disponível até 22/04/2024 ou encerramento da vaga.

5 vagas – Merendeira – vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – não é necessário;

Requisitos obrigatórios – ter documentação completa;

Atividades – colaborar no processo de produção dos alimentos, atuando como agente condutora de técnicas adequadas para o preparo da merenda e de informações sobre hábitos alimentares saudáveis.

Disponível até 22/04/2024 ou encerramento da vaga.

4 vagas – Auxiliar de Produção de Alimentos – vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessário;

Requisitos obrigatórios – ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – preparar materiais para alimentação de linhas de produção; organizar a área de serviço; abastecer linhas de produção; alimentar máquinas e separar materiais para reaproveitamento.

Disponível até 22/04/2024 ou encerramento da vaga.

10 vagas – Repositor de Mercadorias – vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – não é necessário;

Requisitos obrigatórios – ter documentação completa;

Atividades – realizar reposição de mercadorias nas gôndolas; verificar validade dos produtos; manter a organização e limpeza nas gôndolas; prestar suporte no atendimento ao cliente.

Disponível até 22/04/2024 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Operador de Caixa – vaga exclusiva para Pessoa com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter informática avançada e documentação completa;

Atividades – receber valores de vendas de produtos e serviços; controlar numerários e valores; atender o público na recepção; prestar informações ao público, sobre itinerários, horários, preços, locais, duração de espetáculos e promoções; preencher formulários e relatórios administrativos.

Disponível até 22/04/2024 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Atendente de Delivery – vaga exclusiva para Pessoa com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessário;

Requisitos obrigatórios – ter experiência em atendimento ao cliente, informática avançada e documentação completa;

Atividades – prestar atendimento ao cliente via telefone e presencialmente; recepcionar clientes, apresentar produtos, realizar a organização de prateleiras, estocagem e organização do local.

Disponível até 22/04/2024 ou encerramento da vaga.

2 vagas – Auxiliar Administrativo – vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter conhecimento em Excel avançado, experiência em elaborar planilhas de média/alta complexidade e documentação completa;

Atividades – estruturar e organizar arquivos de documentos, preencher planilhas e formulários, elaborar relatórios e realizar atendimentos aos colaboradores.

Disponível até 22/04/2024 ou encerramento da vaga.