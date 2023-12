Veja os 6 alimentos que ajudam a reduzir o risco de câncer, segundo médicos

De acordo com a Sociedade Americana do Câncer, mais de uma a cada três pessoas nos Estados Unidos desenvolverá câncer em algum momento de suas vidas. Para os médicos, com uma mudança na dieta é possível prevenir a doença.

De acordo com uma matéria de Nikki Campo, do The New York Times, os cientistas indicam os alimentos que devem ser evitados como carnes vermelhas e processadas, alimentos processados, álcool e bebidas açucaradas.

Para Nigel Brockton, vice-presidente de investigação do American Institute for Cancer Research em Washington, nenhum alimento pode prevenir o câncer por si só, no entanto, seguir uma dieta saudável pode reduzir o risco.

Confira a lista de alimentos que podem ser incluídos na dieta:

Brócolis - Segundo Kohanna Lampe, pesquisadora de prevenção do câncer no Fred Hutchinson Cancer Center em Seattle, vegetais crucíferos como brócolis, couve de bruxelas, couve-flor e repolho são ricos em isotiocianatos. Esses compostos ajudam as células a eliminar toxinas e se reparar, o que é crucial para a prevenção do câncer.

Tomates - Estudos mostram que os tomates têm ligação ao risco reduzido de câncer de próstata, devido a grande presença de licopeno: um antioxidante que confere aos tomates a sua cor vermelha. Para a professora assistente de nutrição na Baylor College of Medicine, Nancy Moran, o licopeno pode ser um dos compostos que ajudam a defender o organismo contra o câncer de próstata, mama, pulmão e colorretal.

Feijões e Nozes - Os feijões - preto e vermelho - e legumes como grão-de-bico, ervilhas secas e lentilhas, são, além de ricos em proteínas, ótimas fontes de fibras, cruciais para a saúde do intestino e do sistema imunológicos.

Já as nozes - oleaginosas - são ricas em gorduras saudáveis, proteínas e fibras, que ajudam a reduzir os riscos de vários tipos de câncer, principalmente os do sistema digestivo. As nozes contêm níveis excepcionalmente altos de compostos vegetais chamados ellagitannins, que são convertidos por bactérias no intestino em metabólitos, que podem reduzir a capacidade do câncer de crescer e se multiplicar.

Em relação a quantidade, o ideal de consumo de oleaginosas é de um punhado por dia.

Outro alimento rico em antioxidantes que ajuda a proteger as células do estresse e dos danos no DNA, são as frutas vermelhas como morangos, mirtilos, cranberries, romãs e amoras. Esse tipo de alimento tem grande poder de redução de inflamação.

Por fim, o alho é um alimento que pode ser adicionado na dieta, pois contém altos níveis de alicina, um composto rico em enxofre que é responsável pelo seu forte odor e suas habilidades de combate ao câncer.