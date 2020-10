Vacina Coronavac é aprovada em testes de efeitos colaterais; confira

O Governo de São Paulo realizou uma coletiva na manhã de hoje (19), para dar detalhes sobre o andamento da vacina Coronavac, desenvolvida no Instituto Butantan. Segundo o diretor do órgão, Dimas Covas, o imunizante apresentou ótimos resultados e deve ter a eficácia atestada ainda esse ano, em dezembro.

Dimas garante que a vacina está dentro do progresso esperado e ressalta que de todas as vacinas em andamento, a Coronavac é considerada a mais segura de todas.

Ela apresentou efeitos colaterais mínimos nos 9 mil voluntários (apenas dor no local da picada e dor de cabeça) e que a segurança é um dos pontos fortes do imunizante. Quanto à eficácia, o diretor diz que mais testes são necessários, mas até aqui o progresso é muito bom.

Covas acredita que ainda esse ano o Butantan consegue encerrar todo processo e aprová-la junto à Anvisa para dar início a produção. A Coronavac é uma vacina desenvolvida em parceria com a empresa chinesa Sinovac que acompanha de perto os testes.