Sobe para 247 os casos suspeitos de reinfecções por coronavírus no Brasil

O Brasil voltou a registrar casos de suposta reinfecção por coronavírus nos estados de São Paulo e Rio de Janeiro.

Conforme dados de governos e prefeituras só o Hospital das Clínicas (SP), investiga 28 casos. O estado também concentra registros nos municípios.

No estado do Ceará a situação também é preocupante, ao todo são mais de 160 casos em pesquisa, mas o Ministério da Saúde não confirma a reinfecção e avalia com cuidado todos as informações que chegam à respeito.

Há cerca de duas semanas o número de registros suspeitos eram de 90 casos, nos últimos dias as notificações de novos casos quase que dobraram.