Alimentação saudável previne doenças gastrointestinais; entenda

Alimentação rica em fibras e líquidos é ideal para manter a saúde do sistema gastrointestinal, é o que diz a gastroenterologista do Hospital Brasília Zuleica Barrio, conforme informações do site UOL.

“Grande parte das doenças gastrointestinais tem relação direta com erros alimentares, tanto o consumo excessivo de alimentos gordurosos industrializados como de carboidratos, presentes nas massas, refrigerantes e doces”, explica.

A médica afirma que a má alimentação pode causar distúrbios como gastrite, prisão de ventre, diarreia, intoxicação alimentar e alguns tipos de câncer. Além disso, é necessário manter o corpo hidratado para se prevenir de inúmeras doenças que afetam o sistema gastrointestinal.

“Quando há constipação intestinal, comumente chamada de ‘intestino preso’, é importante o aumento do consumo de água e de alimentos ricos em fibras, como as verduras, legumes e algumas frutas”, recomenda.