Sintomas menos conhecidos da Covid-19; saiba mais

Os casos de Covid-19 estão aumentando em todo o mundo, e muitas vezes, as pessoas não sabem quais os sintomas da doença e nem quando deve procurar atendimento médico. De acordo com o UOL, os sintomas gripais como a febre, a tosse persistente e a perda do paladar ou do olfato são considerados os principais sintomas, mas não os únicos.

Confiram 8 sintomas de Covid-19 que são menos conhecidos;

1) Queda de cabelo: Embora a queda de cabelo não seja um dos sintomas comuns do coronavírus, alguns afirmam ser um efeito secundário.

2) Confusão: Delirar e estar confuso pode ser um sinal, pois muitas pessoas relataram este estado após terem contraído o vírus.

3) Conjuntivite: Os cientistas já haviam alertado que o novo coronavírus pode entrar no corpo através dos olhos e que as lágrimas podem espalhar a infecção.

4) Problemas digestivos: Um estudo, publicado no American Journal of Gastroenterology, sugere que as pessoas podem ter problemas digestivos, como diarreia, quando estão infectadas.

5) Erupções cutâneas: No mês passado, especialistas do King's College London notaram um aumento no número de infectados com erupções cutâneas.

6) Coágulos sanguíneos: Cientistas britânicos afirmaram anteriormente que os pacientes que morreram com o vírus apresentaram sinais de coágulos sanguíneos.

7) Dor de cabeça: Uma pesquisa do Imperial College London descobriu que as dores de cabeça são um sintoma comum do vírus.

8) Perda auditiva: Especialistas da Universidade de Manchester disseram que os recuperados relataram uma deterioração na sua audição.