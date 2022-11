Saiba como evitar gripes e resfriados durante período chuvoso

Ela reforça que o bom funcionamento do sistema imunológico depende de minerais específicos, vitaminas e aminoácidos e que uma dieta pobre não oferece os nutrientes necessários para que as células de defesa do corpo funcionem adequadamente.

“Dessa forma se fortalece o sistema de defesa do corpo. Quando a imunidade não está boa, a tendência é que as pessoas fiquem mais propensas a infecções e gripes”, destacou.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.