Queridinho da Páscoa, conheça benefícios do chocolate para saúde do corpo e da mente

Há poucos dias da Páscoa, muitas pessoas correm às lojas para garantir ovos, bombons em caixa ou barras de chocolate visando celebrar uma das datas mais importantes do calendário. Muito consumido pelos brasileiros, o chocolate assume um papel importante nas confraternizações pascais e também para a saúde das pessoas.

Nutricionista do Grupo Hapvida NotreDame Intermédica, Renata Vieira explica que o chocolate faz bem, desde que ingerido em quantidades corretas. Entre os nutrientes existentes no grão de cacau (matéria-prima para a fabricação do chocolate), estão gorduras, carboidratos, proteínas, fibras e minerais, mas o que se destaca são os princípios bioativos presentes no alimento.

“Estudos mostram que os compostos do chocolate inibem a expressão de estresse no retículo endoplasmático, causando melhoras em situações de hiperlipidemia e aterosclerose. Esse fato pode ser explicado especialmente pela rica concentração em flavonoides e compostos fenólicos, além de melhorar a pressão arterial e trazer sensação de bem-estar”, afirma a nutricionista Renata.

O chocolate, além de possuir diversos nutrientes, proporciona bem-estar e combate o câncer de intestino – como revelou uma pesquisa realizada pela Universidade de Georgetown, nos Estados Unidos, e divulgada em 2008 –, melhora a pressão arterial e a saúde do coração, auxilia na redução dos danos cerebrais pós-AVC, previne pré-eclâmpsia em mulheres grávidas e melhora a saúde da pele, devido ao efeito antioxidante dos flavonóides, que ajuda a proteger o corpo da ação dos radicais livres.

O ideal para os amantes do quitute é sempre evitar o alto consumo do produto, principalmente de chocolates com alto teor de açúcar. O excesso pode causar prejuízos à saúde, como aumento de colesterol e triglicerídeos, além do aumento da glicose.

Desde que consumido adequadamente, o alimento ajuda na prevenção ou tratamento de doenças, além de ter efeitos estimulantes ao bem-estar do cérebro. “A dica é escolher chocolate com alto teor de cacau, por exemplo 80%, e consumir apenas um quadradinho por dia”, aconselha a nutricionista.