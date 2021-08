Procura por nutricionista aumentou durante pandemia

Este profissional é mais do que passar dietas para emagrecer, o nutricionista pode te ajudar a prevenir doenças e conquistar qualidade de vida por meio da alimentação saudável e segura

No dia 31 de agosto é comemorado o dia do nutricionista, a data foi escolhida em homenagem à criação da Associação Brasileira dos Nutricionistas, que ocorreu em 1949. Este profissional é quem mais entende sobre os alimentos e os efeitos deles em nosso corpo. Por isso, ele é um profissional indispensável para nos ajudar a ter uma alimentação saudável e, assim, conquistar mais qualidade de vida.

As principais funções do nutricionista são desenvolvidas na área hospitalar, clínica e da saúde pública, onde avalia fatores da cultura de uma região, suas interferências político-sociais, com o objetivo de melhorar a qualidade de vida e a saúde de uma população através da boa alimentação.

Esse profissional pode atuar na preparação de dietas e cardápios, fiscalizar a produção de alimentos em indústrias e restaurantes, verificar o preparo de programas alimentares públicos, acompanhar dietas de atletas, etc.

Além de atuar diretamente com pacientes individuais na promoção da alimentação saudável, o nutricionista pode estar presente em diversas empresas e instituições, incluindo funções como:

• Indústria de alimentos e suplementos alimentares: pesquisa e desenvolvimento de novos produtos, controle de qualidade e treinamento da equipe;

• Cozinha industrial (cozinha de escolas, hospitais, hotéis, empresas etc.): elaboração de cardápio adequado ao público, controle das condições de higiene e seleção de fornecedores;

• Gastronomia: criação de pratos exclusivos, elaboração de cardápios para atender determinadas restrições alimentares e adaptação de receitas para um público específico.

O nutricionista Gabriel Oliveira nos explica a importância de ter um nutricionista em um restaurante, “É garantir que os processos higiênicos e sanitários que são solicitados através dos códigos sanitários, como muitas das vezes o entendimento é complexo, o nutricionista vem com a função de orientar como proceder em cada situação, na etapa de sanitização, de armazenamento, manipulação, validade, entre outros”, declara Oliveira.

Ainda de acordo com Gabriel, é super válido ter um profissional da nutrição no seu restaurante, hospital, cozinha industrial, entre outros de setor, pois ele otimiza o custo, ele acaba inibindo alguns desperdícios, por exemplo se é feito um armazenamento inadequado do produto, que era para ter durabilidade de 5 dias, só que o produto por estar mau armazenado, só tem durabilidade de 2 ou 3 dias, então você acaba perdendo aquela matéria prima, sendo um desperdício, além disso o nutricionista trabalha com a elaboração de ficha técnica, que serve para garantir uma padronização nos serviços que estão sendo prestados, evitando contaminação cruzada, que é causa pela falta de higienização dos alimentos, afirma o nutricionista.