Exagerou na Ceia de Natal? Veja dicas para aliviar o mal-estar

Todo mundo sabe que a correria para preparar no Natal tem recompensas e uma delas é a de comer tudo que está à mesa. Mas às vezes, o olho é maior do que a boca, não é mesmo? Separamos várias dicas para hoje (e para a vida).

Dica urgente: Se já acordou não passando, tome um leite gelado ou uma água gelada. O estômago fica aliviado, mas apenas por algum tempo. Passado o mal estar, vá se alimentar com as nossas dicas:

Não pule o café da manhã - Este é um erro clássico e que não pode ser feito. É preciso colocar algo no estômago, mesmo que esteja com a sensação de estar cheio. É que o seu corpo passou por um jejum enquanto você dormia. Opte por alimentos que aceleram a digestâo e diminuem a retenção de líquidos.

Frutas e hortaliças - como uva, banana, abacaxi e melancia - precisam estar no café da manhã. Chás (verde e detox) podem e devem substituir o tradicional cafezinho.

Aproveite as nossas dicas para quem exagerou na bebida no Natal.

Beba muita água - Você precisa se desintoxicar e se hidratar, sempre, e na ressaca de Natal não é diferente. Tome bastante água, reponha os sais minerais que se foram na bebida e ajude seu metabolismo a funcionar melhor.

Fibras - Importantes em qualquer dia da semana, as fibras ajudam a diminuir o inchaço, porque elimina toxinas. A dica extra é banana com aveia que você pode até bater no liquidificador.

Faça um exercício - Um pouco de caminhada não faz mal a ninguém. Você pode substituir a saída por 30 mminutos de esteira, por exemplo. O importante é mexer o corpo para que ele possa ativar o seu metabolismo.

Durma bem - Mesmo que você tenha descansado entre a festa e o momento em que você lê esta matéria, é importante dar um tempo para que seu corpo processe tudo que você comeu, incluindo o bom café da manhã que já falamos.