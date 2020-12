Três receitas naturais para quem quer se livrar da ressaca

Especialistas apontam que o álcool, quando usado excessivamente, pode trazer diversos malefícios a longo prazo, como a cirrose, gastrite, tuberculose, diabetes, entre diversas outras doenças. Mas, nas festas de fim de ano, a animação faz muitos exagerarem na dose, causando a famosa ressaca.

Os enjoos, sede, dores no corpo e cabeça podem ser aliviados com uma ajudinha da natureza. É muito comum o uso do chá de boldo para aliviar os sintomas, mas pra quem quer testar novas receias, pode “se virar” com bebidas feitas de três frutas que muitas pessoas costumam consumir. Olha só:

Limonada turbinada

Bata no liquidificador 4 folhas de hortelã, 1 limão com casca, 2 folhas de boldo fresco e 1 copo de água de coco. Coe o suco, coloque gelo e tome na hora.

Suco de melancia

Você vai precisar de 1 xícara de melancia picada e 2 talos de aipo. Bata no liquidificador e tome na hora.

Batida com Kiwi

Bata no liquidificador 1 kiwi, 4 folhas de hortelã, 1 folha de couve, 2 folhas de boldo, 1 punhado de alfafa fresca, 1 punhado de folha de trigo, 1 limão e 200 ml de água de coco. Coe e tome um copo antes de consumir bebida alcoólica.