Entenda doença de pele que atinge Jair Bolsonaro

O ex-presidente Jair Bolsonaro foi visto na última segunda (22) em uma clínica estética localizada no Lago Sul, bairro de alto padrão em Brasília. A consulta tinha como objetivo um procedimento de retirada de melasmas, doença de pele caracterizada pelo surgimentos de manchas escuras na pele.

O problema é mais frequente em mulheres, e afeta homens em apenas 10% dos casos registrados no mundo. Trata-se de uma condição de pele caracterizada pelo aparecimento de manchas escuras e irregulares, geralmente no rosto, embora também possa ocorrer em outras áreas expostas ao sol, como pescoço e braços.

As causas do melasma ainda não são totalmente compreendidas, mas acredita-se que vários fatores contribuam para seu desenvolvimento. A exposição ao sol é um dos principais fatores desencadeantes, pois os raios ultravioleta estimulam a produção de melanina, o pigmento responsável pela coloração da pele. Além disso, alterações hormonais, como aquelas associadas à gravidez ou ao uso de contraceptivos orais, podem desencadear ou piorar o melasma. Fatores genéticos e histórico familiar também podem desempenhar um papel.

As manchas de melasma costumam ser irregulares, com bordas mal definidas, e podem variar de marrom claro a marrom escuro. Elas geralmente ocorrem simetricamente em ambos os lados do rosto. O melasma pode ser classificado em três tipos principais, com base na localização das manchas:

Melasma epidérmico: nesse tipo, a hiperpigmentação ocorre na camada mais superficial da pele, a epiderme. As manchas tendem a ser mais superficiais e respondem melhor aos tratamentos.

Melasma dérmico: aqui, a hiperpigmentação ocorre na camada dérmica mais profunda da pele. As manchas são mais difíceis de tratar, pois estão localizadas em uma camada mais profunda.

Melasma misto: como o nome sugere, é uma combinação de melasma epidérmico e dérmico, com hiperpigmentação em ambas as camadas da pele.

Embora o melasma não represente um risco para a saúde física, pode ter um impacto significativo na autoestima e na qualidade de vida das pessoas afetadas. Portanto, o tratamento do melasma geralmente envolve abordagens que visam clarear as manchas e prevenir seu reaparecimento. Alguns tratamentos comuns incluem:

Proteção solar: o uso de protetor solar diariamente, com um alto fator de proteção (FPS), é essencial para prevenir o agravamento do melasma. Além disso, o uso de chapéus de abas largas e roupas de proteção também é recomendado.

Cremes clareadores: certos cremes contendo ingredientes como hidroquinona, ácido azelaico, ácido kójico ou ácido retinóico podem ajudar a clarear as manchas. No entanto, é importante consultar um dermatologista antes de usar qualquer produto.

Procedimentos dermatológicos: em casos mais graves ou persistentes de melasma, o dermatologista pode recomendar procedimentos como peelings químicos, microdermoabrasão ou terapia a laser para clarear as manchas.

Terapia hormonal: se o melasma estiver relacionado a alterações hormonais, como ocorre durante a gravidez, o médico pode prescrever terapia hormonal para ajudar a controlar as manchas.

É importante lembrar que o melasma é uma condição crônica e pode exigir tratamento contínuo para manter as manchas sob controle. É fundamental consultar um dermatologista para obter um diagnóstico correto e um plano de tratamento adequado, levando em consideração a gravidade do melasma e as necessidades individuais de cada pessoa.