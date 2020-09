Conheça o melhor fortalecedor de unhas que você pode fazer em casa

Aprenda esta fórmula prática e funcional, útil para aqueles casos mais complicados e para os casos em que por motivos de saúde e falta de vitaminas, as unhas fracas se apresentam fracas.

Do que precisamos?

- 3 dentes de alho descascados.

- 20 gotas de suco de limão

- Uma cápsula de vitamina E

- Esmalte de unhas: um brilho natural

Como fazer?

A primeira coisa é introduzir a cápsula de vitamina E no frasco de esmalte de unhas. Basta espetar com uma agulha na cápsula e derramar a substância com cuidado dentro do frasco de esmalte. A cápsula de vitamina E você poderá adquirir nas farmácias, e no nosso caso só vamos precisar de uma. Ao colocá-la no nosso esmalte você irá conseguir adicionar nele essa imprescindível vitamina para oferecer saúde e fortalecer as unhas.

Na sequência, concentre-se nos três dentes de alho. Por que alhos ? O alho se lança como um dos melhores ingredientes naturais para fortalecer as unhas, combates sua fragilidade, assim como as bactérias e a micoses. O que faremos é colocar estes três dentes de alho de molho durante 15 minutos em água quente. Uma vez estando em uma temperatura moderada, começaremos a amassá-lo bastante até obter uma pasta bem homogênea.

Agora que você conseguiu a pasta, colocaremos esta também dentro do frasquinho de esmalte de unhas. O mais eficiente, sem dúvida, é que você consiga um funil pequeno daqueles que se utilizam para manipular essências e perfumes.

Em seguida você obterá o suco de limão. Adicione 20 gotinhas. Por que o limão é bom para as unhas? Principalmente pelas suas vitaminas, pelo seus ácidos antioxidantes que combatem as debilidades na estrutura da própria unha e a vai restaurando pouco a pouco. Uma vez obtido o suco, coloque as vinte gotinhas dentro do frasco de esmalte.

Prontinho! Veja que agora conseguimos obter uma mistura endurecedora para o seu esmalte de unhas, composta de grandes vitaminas. Agite sempre antes de aplicar. É muito eficiente e útil para endurecer, curar e proporcionar saúde que precisamos para ir melhorando dia a dia as unhas.